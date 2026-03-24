愛知県豊田市のトヨタ自動車堤工場に掲げられたロゴマーク＝昨年6月【ニューヨーク共同】トヨタ自動車は23日、米南部ケンタッキー州と中西部インディアナ州の工場に総額10億ドル（約1600億円）を投資すると発表した。電気自動車（EV）の生産準備やハイブリッド車（HV）の増産を進め、米国での需要拡大に対応する。ケンタッキー工場には8億ドルを投じ、EV生産の準備に加え、主力車種「カムリ」やスポーツタイプ多目的車（SUV）