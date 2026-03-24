ニューヨーク証券取引所＝昨年8月、米ニューヨーク【ニューヨーク共同】週明け23日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反発し、前週末比631.00ドル高の4万6208.47ドルで取引を終えた。中東情勢の緊張緩和を期待した買い注文が優勢だった。上げ幅は一時、1100ドルを超えた。トランプ米大統領がイランの発電所などへの攻撃を5日間延期するよう国防総省に指示したと伝わり、投資家のリスク回避姿勢が後退