◆オープン戦カブス―ヤンキース（２３日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）カブスの今永昇太投手が２３日（日本時間２４日）、本拠のヤンキースとのオープン戦に先発した。開幕を見据えたスタメンが並んだヤンキースに対し、今永は初回先頭のゴールドシュミットに四球。無死一塁でのジャッジとの対決では、内角へ食い込むスイーパーで空振り三振を奪った。続くベリンジャーも空振り三振で２死としたが、スタントンとチザ