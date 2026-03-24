国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）本部＝2024年2月12日、スイス・ジュネーブ【ジュネーブ共同】国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）は23日に声明を発表し、米イスラエルとイランの交戦が続く中東情勢の影響で、人道支援物資の輸送費が高騰し輸送時間も長くなるなど、活動に支障が出ていると危機感を示した。声明によると、輸送コストは海路で7割、空路で5〜7割、陸路では2〜3割、それぞれ上昇している。海路ではコストが4倍に急