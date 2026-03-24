中国国家エネルギー局によると、2月末時点で、中国の電気自動車充電インフラ（充電ポール）の総数は前年同期比47．8％増の2101万基に達した。うち、公共充電インフラは同28．8％増の483万4000基で、個人用充電インフラは同54．6％増の1617万6000基となった。人民日報が伝えた。中国では電気自動車充電インフラのサービス能力向上に向けた「3年倍増」行動を着実に推進しており、2027年末までに2800万基の充電インフラを整備する計画