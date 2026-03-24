ロンドン到着２日目の３月23日、キングス・クロスに滞在してから１日も経たないうちにグラスゴーへ。日本代表の練習を取材するために移動を開始した。23日の３時過ぎ、キングス・クロスのアパートメントを出発。約１時間後にヒースロー空港へ着き、しばらく待機した。海外取材で何より堪えるのは、やはり移動だ。ロシア・ワールドカップを現地取材した際も日本代表の勝利以上に移動の過酷さのほうが強く記憶に残っている。人