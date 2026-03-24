３月22日、フェイエノールト対アヤックスのキックオフ前、オランダの著名記者が「今日の試合の見どころは冨安健洋（左サイドバック）とハジ・ムサ（右ウイングバックのマッチアップ。これで冨安の復調具合が測れるぞ」と言った。長引く負傷で無所属だった冨安はこの冬、アヤックスに加入した。前節のスパルタ戦で初先発し、69分間プレー。攻守に安定したパフォーマンスで「フットボール・インターナショナル」誌の選ぶ週間ベス