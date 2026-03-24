【ニューヨーク＝木瀬武】２３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比６３１・００ドル高の４万６２０８・４７ドルとなり、４営業日ぶりに値上がりした。トランプ米大統領が自身のＳＮＳでイランと停戦に向けて協議していると明かし、中東情勢が早期に収束するとの期待から幅広い銘柄が買われた。取引時間中に一時、１１００ドル超上昇する場面もあった。原油価格が大きく下落したことも相場を押