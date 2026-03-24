アメリカのトランプ大統領は23日、発電所への攻撃を延期して進めるイランとの交渉について「イランは本気だ」と語り、「合意の可能性は極めて高い」との認識を示しました。トランプ大統領：イランは本気だ。イランは解決を望んでおり、我々はそれを成し遂げる。トランプ大統領は訪問先のテネシー州で行った演説の中で、緊張緩和に向けたイランとの交渉について「2日間にわたる予備的な協議に基づき、攻撃を一時的に延期するよう指