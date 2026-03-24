巨人の中山礼都外野手（２３）は走攻守でレベルアップし、右翼で不動のレギュラー定着への覚悟を語った。礼都がライトを守り抜く。中山は走攻守で躍動し新たな位置を不動のものにすると意気込んでいる。オープン戦は打率３割１分で、２年連続の開幕１軍が決定した。チーム事情で一塁を守ることもあったが「僕のメインはもちろんライト。そこは譲れない」と言い切った。まずは守備から。今季から内野手から外野手登録に変更さ