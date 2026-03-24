福岡県大牟田市の三井化学・大牟田工場で23日夜、塩素系ガスが漏れ出す事故が起きました。ケガ人はいませんでした。大牟田市消防本部によりますと23日午後7時半ごろ、大牟田市の三井化学・大牟田工場で「塩酸ガスが漏れている」などと工場の関係者から119番通報がありました。通報から約5分後に消防が現場に到着した際にはガス漏れは収まっていたということです。ガスは敷地の外には漏れ出しおらず、ケガ人はいないということです