NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4439.50（-170.10-3.69%） 金６月限は大幅続落。時間外取引は、イラン情勢の緊迫化を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、売りが一巡し、下げ一服となった。日中取引では、米大統領がイランの発電所への攻撃を５日間延期すると表明したことを受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS