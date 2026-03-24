NY株式23日（NY時間16:27）（日本時間05:27） ダウ平均46208.47（+631.00+1.38%） S＆P5006581.00（+74.52+1.15%） ナスダック21946.76（+299.15+1.38%） CME日経平均先物52990（大証終比：+1950+3.68%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅反発。一時１１００ドル超急伸する場面も見られた。トランプ大統領が、イランの発電所やエネルギーインフラへの軍事攻撃を５日間延期する