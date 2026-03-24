イラン情勢の混乱が続き、世界のエネルギー輸送の要衝・ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことで、日本国内のガソリン価格は1リットルあたり190円を超えた。この状況で開かれた日米首脳会談において、高市早苗総理からトランプ大統領への発言が話題になっている。今回の会談は、日本にとって成功だったのか……？ 【TVer】「日本はなぜ真珠湾攻撃を知らせてくれなかったのか」米トランプ大統領の皮肉を財務省元官僚・ོ