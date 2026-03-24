アメリカのトランプ政権がイランとの協議を進めると表明する中、アメリカ軍の強襲揚陸艦や海兵隊およそ2200人が今週、27日に新たに中東に到着する予定だと報道されました。アメリカの「ウォール・ストリート・ジャーナル」は23日、日本を拠点とする強襲揚陸艦「トリポリ」とドック型輸送揚陸艦「ニューオーリンズ」、そして海兵隊およそ2200人が今週27日に中東に到着し、イランへの軍事作戦を行っているアメリカ中央軍の管轄下に入