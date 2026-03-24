小泉八雲とその妻・セツをモデルに、怪談を愛した夫婦の日常を描いた朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）がついに最終週に突入した。さみしい、とにかくさみしい。全編脚本を手がけたふじきみつ彦は、制作発表時から「なにも起きない日常を書いています」と宣言していた。たしかにトキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の歩みを振り返れば、実際はいろいろあったけれど、劇的なトーンで綴られた波乱万丈