■ピアズ 476円(+80円、+20.2％) ストップ高 ピアズ [東証Ｇ]がストップ高。19日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感された。上限を25万株（自己株式を除く発行済み株数の2.72％）、または1億円としており、取得期間は3月23日から9月30日まで。現状の市場価格及び財務状況などを総合的に勘案し、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を目的に実施する。 ■明海グループ 1,480円(+