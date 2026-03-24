きのう夜、札幌市豊平区の路上で36歳の女性が頭から血を流して倒れているのが見つかりました。警察は防犯カメラの映像などからひき逃げ事件とみて捜査しています。女性が倒れていたのは札幌市豊平区豊平7条8丁目の路上です。きのう午後9時20分ごろ目撃者から「女性が車道上に倒れている」と警察に通報がありました。倒れていたのは、札幌市豊平区に住む会社員の36歳の女性で、頭から出血していて病院に搬送されましたが命に別条は