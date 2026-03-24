◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断ママコチャは牡馬のような分厚い筋肉を備えています。腹周りこそ少し寂しいが、首、肩、臀部（でんぶ）は7歳牝馬とは思えないほど力強い。白毛馬シラユキヒメの孫。こちらは鹿毛ですが、気難しそうな顔つきはシラユキヒメの一族らしい。ハミを気にして口を半分開き、耳にも力が入っています。この牝系には気で走るタイプが多い。レース当日、その気になれば結果もついてくるでしょう。≪加齢の