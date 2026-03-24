ヤクルトは本拠地開幕組が最終調整に臨む。神宮での広島3連戦の2戦目となる4月1日先発が有力な松本健と同2日の見込みの奥川が、24日からのファーム公式戦・ロッテ2連戦（戸田）でそれぞれ登板。池山監督が「投げる予定」と明かした。本拠開幕カードを任せる若き両右腕に指揮官は「もう準備の段階。しっかり試合をつくるのが一番」と期待した。