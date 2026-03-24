馬産地として知られる日高の浦河町で、馬のひづめを保護する「蹄鉄」づくりの競技会が開かれ、参加者が磨き上げた技を披露しました。この競技会は装蹄師の技術向上を目的に毎年開かれていて、ことしは道内各地から腕に自身のある17人が参加しました。棒状の鉄を熱して蹄鉄を作る種目では、決められた時間内でいかに馬がはきやすいひづめを作るかを競います。参加者は真っ赤に熱した鉄を何度も叩いて、U字型に曲げて形を整えるなど