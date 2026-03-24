◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断パンジャタワーはスプリンター体形です。短い背と腹下、太い首、盛り上がった前胸。NHKマイルCを優勝したとはいえ、馬体からは1200メートルの方がより力を発揮できる。ハミの受け方には集中力が感じられます。目つきは鋭くなっている。スプリントG1を狙うなら、これぐらい鋭い方がいい。ただ、立ち姿を見ると、両後肢を後ろに流しています。前肢にしっかり体重をかけてほしい。≪“10日競馬”臨