巨人は開幕3戦目となる29日の阪神戦（東京ドーム）での先発が濃厚なドラフト3位・山城（亜大）が、同1位の竹丸（鷺宮製作所）との共闘を誓った。川崎市のジャイアンツ球場でキャッチボールなどで調整。27日の同戦で開幕投手を務める左腕と共に「2人でチームを引っ張っていくチャンスはもらってるのでガツガツやっていけたら」と力を込めた。新人2投手が開幕ローテーション入りすれば球団64年ぶり。「竹丸さんが勝って僕にプ