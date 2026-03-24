◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断休養明けとは思えないほど仕上がっているのがジューンブレア。キ甲が大きく、前腕がとても太い。筋肉量はさほど多くないのにパワーを十分に感じさせます。左前蹄の外側にエクイロックス（接着装蹄）。全体に冬毛が残っていますが、この時季の牝馬ならやむを得ないでしょう。穏やかなハミ受けとは対照的に、目つきがかなりきつい。気性の激しさ、負けず嫌いな性格がうかがえます。≪芝6Fで反撃だ