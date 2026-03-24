楽天の1番打者として自身初の開幕スタメンが濃厚な3年目の中島が「チームが勢いづくバッターになりたい。1番バッターはそうあるべき」と意気込んだ。走攻守三拍子そろった24歳は昨季、自身初の規定打席に到達。シーズン途中から定着した1番では71試合で先発出場した。オープン戦ではチーム最多の15安打で打率.263。開幕へ向け「広角に打つことを確認して試合に入りたい」と話した。