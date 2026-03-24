開幕投手候補の西武・渡辺がアストロズに移籍した今井の穴を埋める覚悟を口にした。今季目標を170イニング到達に設定。「今井さんもそのくらい投げていた。170イニングを消費できればチームにとっても大きい」と言葉に力を込めた。この日はベルーナドームでキャッチボールなどで調整。24日にも開幕投手が公表される見込みで「調整も順調にできた。いつでもいける」と話した。