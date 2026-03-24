侍戦士の思いは届くのか――。侍ジャパンはWBC準々決勝でベネズエラに敗れ、6大会目で最低の8強止まり。大会後は代表選手から、大リーグで導入済みの「ピッチクロック」対策強化への要望が相次いだ。旬な話題に鋭く斬り込む企画「マイ・オピニオン」で、本紙評論家の槙原寛己氏（62）が、さまざまな角度からNPBでの「ピッチクロック」導入について分析した。もちろん、国際大会で結果を残すためには導入は不可欠だし、私も基本