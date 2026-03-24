DeNA3年目で初の開幕ローテーション入りを果たした石田裕が「目指していきたい」と次回WBCでの侍ジャパン入りを目標に掲げた。今大会も配信で観戦。「日本の投手はレベルが高い。あの投手陣に食い込むにはどうしたらいいか」と刺激を受け「自分は日本の野球界でも投げ方、変化球が独特」と武器を磨きたい考えだ。シーズン初登板は29日のヤクルト戦（横浜）の見込み。中6日なら日曜日ごとにマウンドに上がる「サンデー裕ちゃ