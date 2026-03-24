米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」（電子版）は２３日（日本時間２４日）に米ブックメーカー「ドラフトキングス」の最新のワールドシリーズ優勝オッズを発表した。１位は３連覇を狙うドジャースで＋２３０。これは１００ドル賭けて２３０ドルの利益が得られるということ。「ドジャースは本命視されており、この１か月その状況は変わっていない」と解説した。ＷＳ３連覇を達成すれば１９９８〜２０００年のヤンキース以来、５チーム