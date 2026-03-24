大森元貴の新曲「催し」が、日本テレビ系報道番組『news zero』の新たなテーマ曲として、来週3月30日よりオンエアされることが決定した。『news zero』は2026年10月で放送開始から満20年を迎える。なお、同じ3月30日放送開始のNHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌に、Mrs. GREEN APPLEとして新曲「風と町」を提供しており、一日の始まりと終わりに、大森元貴の歌声が彩りを添えるかたちとなった。大森元貴のソロ楽曲「0.2mm」が主