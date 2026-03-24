巨人の戸郷翔征投手（２５）が２３日、開幕２軍スタートとなった今の心境を語った。Ｇ球場で行われた先発練習に参加し「自分の中で納得して投げて勝つことが一番。これだったら１軍で勝てるんじゃないかって思えるぐらいまでいかないと（１軍に）上がらないと思いますし、それぐらいの覚悟ではいます」と万全の状態を作り上げてからの昇格を誓った。戸郷は２２日の楽天戦（東京Ｄ）で１回３安打２死球４失点と乱れてオープン戦