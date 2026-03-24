オリックス・山崎颯一郎が結婚を発表プロ野球オリックスの山崎颯一郎投手が23日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。開幕4日前、突然の知らせにファンからは「こちらまで幸せ」との声が上がっている。山崎は23日、海辺で背番号21のユニホームを着た自身と、後ろ姿の女性が並んだ3枚の写真をインスタグラムに掲載。「ご報告です！私事ですが先日入籍しました」とつづった。「応援してくださるファンの皆さんへの感謝を忘