◆センバツ第４日▽１回戦東北５―１帝京長岡（２３日・甲子園）東北は１９８７年夏の甲子園２回戦で帝京のエースだった芝草宇宙（現・帝京長岡監督）にノーヒットノーランを喫した。その芝草監督が指揮を執る帝京長岡との対戦が決まり、当時、東北のエースとして投げ合った会社員・橋本一成さん（５６）が甲子園に観戦に訪れた。母校が因縁の相手と対戦する。「芝草じゃなかったら来なかったです」と橋本さん。敗れはし