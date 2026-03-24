九州から関東はスギ花粉のピークは越えましたが、ヒノキ花粉が増加中です。4月上旬にかけてヒノキ花粉のピークとなる所が多いでしょう。東北は3月いっぱいはスギ花粉のピークが続きそうです。今日24日は広く晴れて、名古屋や新潟、仙台で「極めて多い」飛散、福岡や金沢、東京で「非常に多い」飛散となるでしょう。お花見などで屋外で過ごす方も多くなる時期ですが、まだしっかりと対策をした方が良さそうです。スギ花粉はピーク越