先週の若葉Sをマテンロウゲイルで制した野中厩舎が今週も土曜の阪神メイン「第73回毎日杯」に有力馬アルトラムスをスタンバイ。同馬を担当する奥村助手は「流れに乗りたい」と27歳の若手らしくフレッシュに意気込む。前走シンザン記念は出遅れながらも3着まで押し上げた。「反省点はゲート。中間は練習させてもらっていて、本番でどうかという面はあるけど悪い癖のようなものは出てきていない」と伝える。父の父フジキセキ、父