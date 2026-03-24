ウップヘリーアは祖母にG1・2勝アドマイヤグルーヴがいる良血。18日の1週前追いは美浦Wコース併せ馬で、この日の1番時計となる6F79秒6をマークした。黒岩師は「相手なりに走れて全体時計もしっかり出せた。馬体重はプラス10キロほどだが、重め感はなく成長分で体はフィットしてきている」と上昇を実感。その後も栗東に移動し、調教を重ねている。東京芝10Fの新馬戦を逃げ切り、続く中山の若竹賞は後方から差して2着。今回は初