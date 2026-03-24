『億までの人 億からの人』（田中渓 著）上には上がいる。たとえ億単位の資産を手にしようとも、人間、まだまだそんなところで満足していてはいけない。もっと上を目指さなければ……そんなアッパーな精神論や、そこに至るためのエキセントリックな投資術について書かれた本ではないか――。タイトルからはついそんな想像をしてしまう。「これははっきり書いていただいて構いませんが、インパクトを狙って提案したタイトル