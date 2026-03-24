アメリカのトランプ大統領がアメリカを代表するスター歌手、エルビス・プレスリーの邸宅を訪問しました。トランプ大統領「2、3か月以内に（メンフィスの犯罪は）9割以上の減少となるだろうからエルビスも大喜びだろう〔案内役の女性：みんなエルビスが大好きです〕私もエルビスが大好きだ」トランプ大統領は23日、テネシー州メンフィスにあるプレスリーの邸宅「グレースランド」を訪れ、豪華な調度品や愛用のギターなどを見学しま