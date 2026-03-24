ボクシングでアマチュア６冠の片岡雷斗（１９）＝大橋＝が２３日、都内でデビュー戦となるライトフライ級６回戦（２４日、後楽園ホール）の前日計量に臨み、４８・８キロでクリアした。名前にちなんだニックネームは「ザ・サンダー」。いきなり日本ランク６位の大橋波月（２７）＝湘南龍拳＝と拳を交えるという異例の初陣となるが、「ワクワクしている。楽しみ。サンダーのようにかっこよく、電光石火の動きを見せたい」と気合を