【１８年３月３０日、阪神○５−１巨人】金本知憲監督勝負の３年目を、快勝発進で飾った。二回に福留の先制ソロと高山の内野安打で２点。３回には大山の２ランも飛び出し、試合を優位に進めた。７回には新外国人ロサリオのタイムリーで駄目押し。先発メッセンジャーが陽岱鋼の適時打による１点に抑え、マテオ−ドリスの助っ人リレーが決まった。ところがシーズンが始まると、深刻な貧打に悩むこととなる。主砲にと期待したロ