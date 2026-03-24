阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２３日、選抜高校野球に出場した、母校・高川学園の応援で甲子園に駆けつけた。時折、激しい雨も降る中、アルプススタンドから後輩たちの雄姿を見つめた。自身も高校３年時に甲子園に出場。豪快な本塁打を放ち、全国に名をとどろかせた。今大会前には、スポーツドリンクや肉を差し入れ。初戦敗退となったが、母校を後押しした。恩師でもある松本祐一郎監督は「忙しいは