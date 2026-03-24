大相撲春場所で３度目の優勝を飾り、１２場所ぶりの大関復帰を確実にした関脇霧島（２９）＝音羽山＝が千秋楽から一夜明けた２３日、宿舎を構える大阪・堺市内の出雲大社大阪分祀で会見。家族に感謝を示し、前大関時代から進化した新たな肉体像を明かした。２５日の夏場所番付編成会議と臨時理事会を経て、大関霧島が正式決定する。１４場所ぶりの復活優勝を遂げた春場所千秋楽から一夜が経過。霧島は「やっと終わったって感じ