加齢や生活習慣病などによって、どうしても機能が低下する“腎臓”。腎臓を守るためには食事に気をつける必要があるが、腎臓特有の注意点が“カリウム”だ。カリウムにどう注意すべきなのか、どういったレシピがおすすめか、腎臓専門医である東北大学名誉教授の上月正博先生に話を聞いた。【写真】腎臓の名医、東北大学名誉教授の上月正博医師実は減塩調味料に要注意「カリウムは、肉や魚、卵などのタンパク質を含んだ食材や果物