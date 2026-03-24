１５日に肺炎のため６９歳で死去した大相撲の元大関若嶋津で、元二所ノ関親方の日高六男（ひだか・むつお）さんの通夜が２３日、千葉県市川市で営まれた。喪主は妻で元人気歌手のみづえさん（旧姓高田）。大の里、一山本、玉鷲ら関取衆、花田虎上氏（元横綱若乃花）、二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）、藤島親方（元大関武双山）ら約４００人が参列。現役時代は精悍（せいかん）な顔立ちと素早い動きから「南海の黒ひょう」と呼ば