米大リーグ、カブスの鈴木誠也外野手（31）について、カウンセル監督が開幕は負傷者リスト（IL）入りで迎えることを明らかにした。米国の複数メディアが報じた。指揮官はシカゴでのナショナルズとの開幕戦出場について「出られる状態にはならない」とし、欠場が決まっていたが、IL入りは「開幕を過ぎたら判断をしないといけない。少し時間を与えるのが妥当」と慎重な姿勢を示していた。鈴木は第6回ワールド・ベースボール・