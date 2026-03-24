大相撲春場所で３度目の優勝を果たし、関脇霧島（２９）＝音羽山＝が１２場所ぶりの大関復帰を確実にした。２５日の夏場所番付編成会議と臨時理事会を経て正式決定する。元横綱武蔵丸の武蔵川親方（デイリースポーツ評論家）が今場所を総括した。◇◇優勝した霧島は体が動いていたな。豊昇龍戦のように左上手をすぐ取ったり、当たってから流れが良かった。どんどん攻める良さが出ていた。止まると最後に安青錦、琴桜に