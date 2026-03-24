川崎信用金庫住吉支店と東急ストアが入るビル＝川崎市中原区川崎信用金庫（川崎市川崎区）が支店の建て替えに際し、地域ニーズに合った施設を併設する店舗戦略を進めている。今年１年間にリニューアルする３支店は、いずれもスーパーや高齢者住宅が併設され、地域のにぎわい創出や課題解決に資する機能を目指している。業界ではネットバンキングなど効率的な運営が広がり、以前ほど広い店舗面積を必要としなくなったが、同信金