開幕ローテ入りが決まった巨人のドラフト３位ルーキー・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２３日、開幕投手を務める同１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝への珍要求を口にした。「開幕、竹丸さんが白星を挙げて、僕にプレッシャーを与えてくれたらより一層、頑張れると思います。竹丸さんに期待です（笑）」と逆にプレッシャーをかけた。持ち前の強心臓で重圧に打ち勝つ。Ｇ球場で行われた先発練習でキャッチボールなどで