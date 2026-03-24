◆米大リーグオープン戦アスレチックス―ホワイトソックス（２３日、米アリゾナ州メサ＝ホホカムスタジアム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２３日（日本時間２４日）、チームのオープン戦最終戦だった敵地・アスレチックス戦に「４番・一塁」でスタメン出場し、２打数無安打、１四球で途中交代した。村上は第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場したが、オープン戦には９試合出場。ＷＢ