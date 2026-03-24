神奈川県三浦市で団地の一室が燃える火事があり、この部屋に住む夫婦が搬送されました。◇23日午後7時ごろ、カメラが捉えた映像では、部屋から煙が噴き出す様子や、赤い炎も確認できます。消防隊員がライトで照らしながら室内を捜索する様子もありました。警察や消防によりますと、23日午後6時ごろ、神奈川県・三浦市で近隣住民から「ベランダから黒煙が出ている」などと119番通報がありました。「4階が真っ黒になっていた。